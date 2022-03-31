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Экономика
31 марта 2022  08:05

Американский инвестор удивился, что на фоне санкций против РФ рубль укрепился

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Американский инвестор Адам Таунсэнд удивился, что на фоне введения западных санкций российский рубль укрепился, передает РИА Новости. 

«Рубль отыграл весь свой санкционный удар», — констатировал он на своей страничке в Twitter.

Инвестор отметил также и более низкую инфляцию в России, чем в странах ЕСи Организации экономического сотрудничества и развития.

Санкции против России были ужесточены после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. О приостановке своей деятельности на территории России объявили многие крупные компании.

#санкции против россии
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