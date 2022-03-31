Американский инвестор удивился, что на фоне санкций против РФ рубль укрепился
Американский инвестор Адам Таунсэнд удивился, что на фоне введения западных санкций российский рубль укрепился, передает РИА Новости.
«Рубль отыграл весь свой санкционный удар», — констатировал он на своей страничке в Twitter.
Инвестор отметил также и более низкую инфляцию в России, чем в странах ЕСи Организации экономического сотрудничества и развития.
Санкции против России были ужесточены после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. О приостановке своей деятельности на территории России объявили многие крупные компании.