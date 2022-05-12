Американский фигурист заявил, что ждет золотую медаль Олимпиады после скандала с Валиевой

Американский фигурист Винсент Чжоу заявил, что рассчитывает получить золотую медаль командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде – 2022 в Пекине. Об этом сообщает «РИА Спорт».

«Мы готовы ждать неделю, две недели, полгода, четыре года», – заявил Чжоу на вопрос о том, сколько времени готова ждать национальная команда США результатов расследования по делу Камилы Валиевой.

Напомним, сборная России по фигурному катанию завоевала золото в командном турнире, опередив американцев, которые стали лишь вторыми. Однако, уже на следующий день появилась информация о том, что допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой, взятая в декабре 2021 года, оказалась положительной.

Американская сторона подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Теперь сборная США ожидает окончательного вердикта и рассчитывает получить золото Олимпиды в Пекине.

Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович оценила вероятность того, что Этери Тутберидзе может быть привлечена к уголовной ответственности в США по допинг-делу Камилы Валиевой.