Юрист оценила шансы США привлечь к ответственности Тутберидзе по делу Камилы Валиевой

Спортивный юрист Анна Анцелиович оценила вероятность того, что Этери Тутберидзе может быть привлечена к уголовной ответственности в США по допинг-делу Камилы Валиевой. По словам эксперта, американская сторона не сможет привлечь к уголовной ответственности наставника 16-летней фигуристки из Казани.

«Я считаю, что американцы не смогут добиться уголовной ответственности для кого-то из членов команды, в том числе и для Этери Тутберидзе. Проба Валиевой отбиралась до начала Олимпийских игр. Да, там произошло накладывание временного периода отстранения, который пришелся на Олимпиаду, но сам факт нарушения и факт его выявления был обнаружен до Игр. С юридической точки зрения, «Закон Родченкова» на данный случай не распространяется», – цитирует Анцелиович Metaratings.

Ранее сообщалось, что на этой неделе Этери Тутберидзе полетит в США к своей дочери, российской фигуристке, Диане Дэвис.