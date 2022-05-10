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Спорт
10 мая 2022  18:50
Дамир Садриев

Юрист оценила шансы США привлечь к ответственности Тутберидзе по делу Камилы Валиевой

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Спортивный юрист Анна Анцелиович оценила вероятность того, что Этери Тутберидзе может быть привлечена к уголовной ответственности в США по допинг-делу Камилы Валиевой. По словам эксперта, американская сторона не сможет привлечь к уголовной ответственности наставника 16-летней фигуристки из Казани.

«Я считаю, что американцы не смогут добиться уголовной ответственности для кого-то из членов команды, в том числе и для Этери Тутберидзе. Проба Валиевой отбиралась до начала Олимпийских игр. Да, там произошло накладывание временного периода отстранения, который пришелся на Олимпиаду, но сам факт нарушения и факт его выявления был обнаружен до Игр. С юридической точки зрения, «Закон Родченкова» на данный случай не распространяется», – цитирует Анцелиович Metaratings.

Ранее сообщалось, что на этой неделе Этери Тутберидзе полетит в США к своей дочери, российской фигуристке, Диане Дэвис.

#фигурное катание #Камила Валиева #этери тутберидзе
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