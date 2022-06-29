Американский экс-защитник УНИКСа Браун перешел в «Маккаби»

Бывший защитник УНИКСа Лоренцо Браун подписал контракт с «Маккаби». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Тель-Авива.

Соглашение американца с израильским клубом рассчитано на два года.

«Я рад присоединиться к семье "Маккаби" и с нетерпением жду возможности стать частью наследия, созданного в клубе, а также наконец сыграть перед потрясающими болельщиками», – заявил Браун сразу после своего перехода.

В минувшем сезоне Лоренцо помог УНИКСу выиграть бронзу в Единой лиге ВТБ. В 19 матчах турнира Лоренцо в среднем набирал 14.9 очка, 5.2 передачи, 3.3 подбора, 1.2 перехвата. Показатели Брауна в Евролиге составили 13.8 очка, 6.1 передачи и 3.6 подбора в среднем за игру.

Ранее УНИКС объявил о подписании контракта с защитником сборной России Михаилом Кулагиным.