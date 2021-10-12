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12 октября 2021  15:12

Американский дипломат и замглавы МИД РФ обсудили отношения России и США

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Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что была рада визиту в Россию и обсуждению двусторонних отношений на встрече с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым, передает РИА Новости. 

«Я рада быть снова в России, занимаясь нашими двусторонними отношениями», — сказала Нуланд, отвечая на вопрос об итогах переговоров.

Консультации Рябкова и Нуланд состоялись сегодня, 12 октября, в Министерстве иностранных дел РФ. Переговоры прошли в закрытом формате и продлились около двух часов.

Накануне американский дипломат, прибывшая в Москву с рабочим визитом, назвала стабильные отношения России и США ключевой темой для предстоящих обсуждений.

#мид рф #александр рябков #визит нуланд в москву
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