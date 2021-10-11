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11 октября 2021  16:28

Американский дипломат назвала отношения РФ и США ключевой темой переговоров в Москве

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На предстоящих в Москве переговорах ключевой темой для обсуждения станут стабильные и предсказуемые отношения между Россией и США, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. 

«Стабильные и предсказуемые отношения», — сказала дипломат, отвечая на вопрос, о чем, прежде всего, будут говорить на предстоящей встрече в столице России. 

11 октября американский дипломат прилетела в аэропорт Домодедово. В Москве она пробудет с 11 по 13 октября. Нуланд примет участие в ряде встреч в Министерстве иностранных дел РФ, а также в других ведомствах.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что инициатором визита дипломата в Москву была американская сторона. 

Отмечается, что с 2019 года Нуланд находилась в черном списке Москвы и не могла въезжать на территорию России.

#сша #Россия #нуланд виктория #визит нуланд в москву
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