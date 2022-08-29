Американские военные допустили, что обстрел Запорожской АЭС ведут украинские военные

Украинские военные могли обстреливать окрестности Запорожской атомной электростанции. Об этом на брифинге заявил представитель военного командования США, передает РИА Новости.

«Я не хочу сказать, что украинцы также не вели огня поблизости, потому что считаю, что, вероятно, они вели, но в значительном числе случаев в ответ на огонь со стороны русских, которые стреляют из этих мест», — сказал спикер.

При этом до сих пор американские военные отказывались конкретизировать, кто, по их мнению, совершает удары по ЗАЭС.

Спикер заявил, что ВСУ осведомлены о возможных последствиях боевых действий в районе станции и стараются минимизировать риски.

Вашингтон обвиняет Россию в милитаризации АЭС и обстрелах украинских войск с территории станции. Ранее самым безопасным решением проблемы координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби назвал контролируемое отключение реакторов.

24 февраля Президент России о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.