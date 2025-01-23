Американские власти объявили о новой волне эвакуации из-за пожаров в Лос-Анджелесе

Американские власти объявили о начале новой волны эвакуации из-за крупного лесного пожара в округе Лос-Анджелес, который распространился на площади свыше 20 квадратных километров. Телеканал CBS News сообщил, что обязательной эвакуации подлежат более 50 тысяч жителей окрестностей озера Кастейк.

Лесной пожар начал распространяться в округе Лос-Анджелес с 7 января. Метеорологи считают, что быстрому распространению огня способствовала засушливая и ветреная погода. Общая площадь пожаров в округе достигла 16 тысяч гектаров. Пожар уничтожил более 12,3 тысячи зданий, включая дома известных личностей.

На данный момент известно о гибели 25 человек. Экономические потери от пожаров превышают 250 миллиардов долларов.