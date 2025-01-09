Дом Хантера Байдена, сына действующего президента США Джо Байдена, в Малибу сгорел дотла из-за лесных пожаров в штате Калифорния, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Daily Mail.

По данным издания, от недвижимости стоимостью 4 миллиона долларов остались только две дымовые трубы. Хантер Байден снимал этот дом за 20 тысяч долларов в месяц. Кроме того, соседний дом, который использовался для размещения его охраны, также сгорел.

Пожары в Калифорнии также привели к уничтожению особняков таких знаменитостей, как Джон Гудман («Большой Лебовски»), Билли Кристал («Когда Гарри встретил Салли») и комика Юджина Леви. Сообщается, что множество знаменитостей были вынуждены покинуть затронутую стихией область Лос-Анджелеса. В частности, 36-летний российский актер и музыкант Алексей Воробьев также эвакуировался из своего жилья из-за разбушевавшихся в Калифорнии лесных пожаров. Он опубликовал кадры чрезвычайного происшествия в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Общая площадь пожаров в округе Лос-Анджелес составила почти 11 тысяч гектаров, уничтожив более 1000 строений и унеся жизни по меньшей мере пяти человек. Местные власти запросили помощь у соседних округов и направили укомплектованные экстренные службы из Вашингтона, Орегона и Невады, но справиться с огнем пока не удается.