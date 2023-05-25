Алёна Низамова: Кряшенский марафон вдохновил на создание движения кряшенских женщин

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Благодаря организованному газетой «Туганайлар» марафону появилось целое движение татар-кряшен, желающих изучать свою историю и традиции, заявила участница марафона, редактор-переводчик «Татар-информа», журналист Алёна Низамова. Итоги марафона подвели в «Татмедиа».

«У нас в сообществе более 30 человек. Они из разных районов и деревень. В дни марафона мы очень сблизились, стали друзьями. Когда ушла из жизни мама известного певца Вадима Захарова, мы поддержали его, собрали деньги. Есть разные национальные организации, а этот марафон вдохновил нас на создание кряшенского сообщества», – рассказала Алена Низамова корреспонденту «Татар-информа».

В марафоне газеты «Туганайлар» приняли участие жители районов Татарстана и деревни Комаровка Красноярского края – около четырех десятков человек. В течение 21 дня они выкладывали в соцсетях посты и фотографии, видео о традициях кряшен, истории своих семей, родного края.