В «Татмедиа» подвели итоги марафона газеты татар-кряшен «Туганайлар»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сегодня в «Татмедиа» состоялась встреча, посвященная итогам организованного газетой татар-кряшен Татарстана «Туганайлар» марафона. В течение 21 дня участники выкладывали в соцсетях посты и фотографии, видео на разные темы. В марафоне приняли участие 39 человек – жители районов Татарстана и деревни Комаровка Красноярского края.

Как рассказала главный редактор газеты «Туганайлар» Юлия Губина, в рамках марафона участники знакомили читателей с традициями кряшен, историей своих семей, своего края. «Делились дорогими для их семей фотографиями, рассказали о старинных обычаях, традициях воспитания детей, лучших качествах, которыми должны обладать кряшенские женщины. В последний день марафона написали письмо будущим поколениям. Все эти материалы можно посмотреть в соцсетях по хештегам #керәшенчәмарафон #туганайлармарафоны», – пояснила главный редактор.

Жительница села Усали Мамадышского района Лидия Пасыева поблагодарила организаторов за проведение марафона. «Было здорово пообщаться с участниками. Спасибо организаторам! Я живу в татарской деревне. Мои односельчане сказали, что через это мероприятие они больше узнали о кряшенских традициях, что им было интересно. Очень полезный был для нас марафон», – поделилась она.

Жительница села Урясьбаш Кукморского района Любовь Павлова выпустила брошюру из материалов марафона. «Благодаря этой акции мы изучили историю, исследовали многие темы. Узнали много нового о своих семьях, происхождении, дополнили свои родословные. Обрели множество друзей – это особенно радует», – сказала она.

Любовь Павлова отметила роль газеты «Туганайлар» в возрождении самосознания кряшен. «Благодаря марафону, узнали о творческих личностях, например, стихи Раисы Герасимовой глубоко тронули мое сердце. Если бы не это мероприятие, я бы даже не увидела ее стихов. Нам необходимо быть достойными людьми своего народа, воспитать последователей, тогда есть будущее», – сказала участница марафона.

Татары-кряшены села Комаровка Красноярского края также стараются сохранять традиции, свой язык, проводят разные мероприятия, отметила главный редактор «Туганайлар» Юлия Губина. «Наша активная участница из этого села Лидия Тараканова планирует приехать в Татарстан на республиканский праздник Питрау 25 июля», – сказала она.

После завершения встречи участники марафона побывали в редакциях ИА «Татар-информ», радио «Тәртип» радиосы, газеты «Туганайлар», в медиа-лаборатории «Кәеф». Подведение итогов марафона продолжается в Кряшенском культурном центре имени Якова Емельянова.

