Альмир Михеев: «Трехдневное голосование прошло в штатном режиме»

Трехдневные выборы в Татарстане прошли в штатном режиме. Об этом в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» сообщил председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», депутат Государственного Совета Республики Татарстан Альмир Михеев.

«Считаю, что трехдневное голосование прошло в штатном режиме. О серьезных нарушениях во время голосования нам сообщений не поступало. Однако наши наблюдатели фиксировали ряд мелких нарушений — таких, как некорректно опечатанные или вовсе не опечатанные урны, агитационные плакаты на участках, отсутствие увеличенных копий протоколов. Почти все они устранялись после замечаний наших наблюдателей», — отметил собеседник агентства.

Отличительной особенностью завершившихся выборов стала система видеонаблюдения.

«Это голосование отличает система видеонаблюдения — ей охвачено большинство участков. Это хорошая практика, однако, считаю, что доступ к онлайн-трансляции должен быть беспрепятственным у каждого гражданина, без предварительной регистрации», — поделился мнением депутат Госсовета РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Альмир Михеев проголосовал на думских выборах на избирательном участке №269, расположенном в средней общеобразовательной школе №129 казанского поселка Мирный.



19 сентября в России состоялся единый день голосования. Выборы депутатов Госдумы РФ VIII созыва проводились в течение трех дней — с 17-го по 19 сентября. Параллельно прошли довыборы в Госсовет РТ и дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.