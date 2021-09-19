Фото: Михаил Захаров

Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду» в Республике Татарстан Альмир Михеев проголосовал на думских выборах на избирательном участке №269, расположенном в средней общеобразовательной школе №129 казанского поселка Мирный.

В единый день голосования представитель партии пришел на участок вместе с женой Наилей и 8-летней дочкой Марией.

«В целом формат трехдневного голосования, видно, что прижился. Он уже имплементирован в нашу практику. Я по старинке продолжу голосовать в последний день. Голосование в формате трехдневной работы, мы видим, а у нас на всех участках есть наблюдатели с правом решающего голоса и с правом совещательного голоса, пока проходит без каких-то серьезных нарушений», – отметил Михеев.

Голосование проходит в строгом соответствии с антиковидными требованиями Роспотребнадзора: на входе у каждого проверяют температуру тела, выдают индивидуальные средства защиты, ручку, сверку документов избирателей члены избиркома проводят на расстоянии.

Фото: © Михаил Захаров

На участке рассказали, что в единый день голосования приходят голосовать преимущественно пожилые люди, при этом в дополнительные дни выборов выразить свое волеизъявление больше идет молодежь.

Напомним, что 19 сентября в России – единый день голосования. Выборы депутатов Госдумы РФ VIII созыва проводятся в течение трех дней – с 17-го по 19 сентября. Параллельно проходят довыборы в Госсовет РТ и дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.