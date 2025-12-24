news_header_top
Общество 24 декабря 2025

Альмир Абашев: показатели детской смертности в Татарстане ежегодно снижаются

В Татарстане каждый ребенок имеет в среднем 1-2 хронических заболевания. Об этом на семнадцатом заседании Государственного Совета Республики Татарстан седьмого созыва заявил министр здравоохранения республики Альмир Абашев.

«Каждый ребенок имеет в среднем 1-2 хронических заболевания. Наибольшую долю занимают болезни органов дыхания, пищеварения и глаз», — рассказал он.

При этом, по словам Абашева, показатели детской смертности ежегодно снижаются.

«У детей более старшего возраста в структуре причин смертности снизилась доля инфекционных заболеваний, болезней органов пищеварения, органов дыхания, эндокринной системы», — добавил министр здравоохранения.

Он считает, что это достигнуто за счет своевременного диспансерного наблюдения детей с хроническими заболеваниями и ранней диагностики на этапе скринингов и профилактических осмотров.

За этот год во время профилактических осмотров у детей впервые выявлено около 200 тысяч заболеваний, добавил Альмир Абашев.

«Самое большое снижение на 27% произошло в показателях смертности детей первого года жизни за счет внедрения института кураторства в женских консультациях третьего уровня, персонифицированного ежедневного контроля и мониторинга профильным отделом Министерства здравоохранения за оказанием реанимационной помощи детям и беременным», – рассказал Абашев.

Кроме того, министр здравоохранения отметил, что за последние два года в республике не зарегистрировано ни одного случая материнской смертности.

«Татар-информ» рассказывал, что за пять лет в Татарстане младенческая смертность снизилась более чем на 60%.

