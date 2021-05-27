Альметьевским бизнесменам представили успешный опыт работы на маркетплейсах

В Альметьевске состоялось учебно-практическое мероприятие «Интернет-торговля как будущее предпринимателей». Организатором встречи стал Центр электронной торговли «Маркетплейс.Легко». Событие состоялось в рамках дня Российского предпринимательства.

С приветственным словом перед участниками выступил глава Альметьевского района Тимур Нагуманов. Он отметил, что малый и средний бизнес является одним из важнейших направлений социально-экономического развития муниципалитета.

«Предприниматели — это люди, которые развивают весь наш мир, нашу экономику. Это люди, которые утром просыпаются с мыслью о том, как сделать свой бизнес и мир лучше», — сказал руководитель.

Говоря о развитии предпринимательства через интернет, Нагуманов отметил важность и актуальность данной темы.

«Сегодня доступ к каналам распространения и продаж услуг стал простым, доступным и открытым», — подчеркнул он.

По информации пресс-службы главы Альметьевского района, перед участниками также выступили председатель экспертного совета ЦЭТ, основатель бизнес-школы электронной коммерции iWENGO и платформы для запуска маркетплейсов Юлиана Гордон и член экспертного совета ЦЭТ, заместитель директора макрорегиона Волга по электронной коммерции АО «Почта России» Павел Сергеев.

Эксперты поделились с альметьевскими предпринимателями успешными опытом продаж товаров и услуг на интернет-платформах. На примере маркетплейсов и кейсов других бизнесменов рассказали, как эти возможности использовать для развития своего дела.

«По данным аналитиков, электронная торговля может стать одним из главных факторов роста экономики России на ближайшие годы. У Республики Татарстан есть свои конкурентные преимущества в виде развитой экономики, удачного географического расположения, широкого проникновения мобильного интернета и созданной за последние несколько лет развитой логистической инфраструктуры ведущих российских маркетплейсов. Наша цель — показать вам возможности продажи вашей продукции или оказания услуг через Интернет», — заверила Юлиана Гордон.

Во время мероприятия состоялась церемония награждения по результатам конкурса «Лучший предприниматель 2021».

Ранее поздравляя бизнесменов с профессиональным праздником, Нагуманов отметил, что предприниматели видят новые возможности в каждом изменении, модернизируют жизнь общества.

«Всем известно, что успешность бизнес-проектов влияет на уровень жизни всего района, на его развитие. Мы благодарим и поздравляем наших талантливых предпринимателей с профессиональным праздником и желаем новых достижений, неиссякаемой энергии, настойчивости и удовольствия от выбранного дела жизни», — сказал он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что эксперт Юлиана Гордон обучила нижнекамских бизнесменов онлайн-коммерции.



Фото: пресс-служба главы Альметьевского района РТ.