Российский эксперт обучила нижнекамских бизнесменов онлайн-коммерции

В нижнекамском Доме народного творчества состоялся семинар на тему «Интернет-торговля как будущее предпринимателей». В качестве спикера на семинаре выступила один из ведущих экспертов России по электронной коммерции Юлиана Гордон.



В начале мероприятия Гордон отметила, что рынок интернет-торговли один из самых динамично развивающихся во всем мире.



«За последние 15 лет в России он ежегодно растет на 25%. Период локдауна в 2-3 раза увеличил этот рост. На сегодняшний день рынок электронной коммерции — это минимум 45% всего рынка в России», — отметила Гордон.

На примере маркетплейсов и кейсов других бизнесменов спикер рассказала нижнекамским предпринимателям, как эти возможности использовать для развития своего дела. Например, по словам эксперта, успешным оказался бизнес многодетной мамы из города Бавлы, которая запустила собственный бренд и цех по выращиванию ростков пшеницы. Сегодня ее продукция представлена на всех маркетплейсах.



«Для успешного продвижения бренда необходим продукт, в том числе соответствующий законодательству Российской Федерации, он должен иметь соответствующую сертификацию и документацию. Это очень важно, потому что бизнес должен быть белым, чистым, легитимным», — рассказала Гордон о первых шагах для продвижения бренда.

Также эксперт отметила, что в связи с развитием электронной коммерции многие торговые центры могут оказаться под угрозой закрытия.



«К этому нужно быть готовым, в то же время предприниматели должны развивать уникальную модель продаж. Если в торговом центре товарооборот падает, то откройте интернет-магазин, выйдите с этим стоком на маркетплейс», — заявила Юлиана Гордон.



Первый заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района Татарстана Радмир Беляев, присутствовавший на семинаре, также озвучил, что цель мероприятия — привлечь и научить предпринимателей района эффективной работе на маркетплейсах.



«Интернет-торговля активно и динамично развивается и необходимо по максимуму использовать данные ресурсы. Еще одним дополнительным аргументом для развития на маркетплейсах считаю тот факт, что распределительные центры OZON, Wildberries и KazanExpress находятся в Зеленодольске. И они готовы активно сотрудничать с нашими предпринимателями», — отметил Беляев.

В Нижнекамске на данный момент только 20 местных компаний активно работают на маркетплейсах, в планах — увеличить их число до 170.

Директор ООО «Энергострой» Евгений Орлов поделился, что семинар был очень полезен, но их компания пока не представлена на маркетплейсах.



«Семинар был очень полезен. Наш город небольшой. Единственный способ выйти на более новый уровень — развитие на интернет-площадках. Наша компания имеет свой сайт, он помогает нам в продажах. Но отсутствие нашей фирмы на маркетплейсах — это упущение. Завтра начнем работу в данном направлении», — поделился руководитель.

Всего в семинаре приняло участие более ста человек. Мероприятие было организовано Центром электронной торговли РТ и Центром по поддержке и развитию предпринимательства Нижнекамска.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что для того, чтобы у республиканских предпринимателей была возможность выйти со своей продукцией на интернет-рынок, в Татарстане был создан первый в России Центр электронной торговли «Маркетплейс.Легко». Благодаря его появлению планируется планомерно нарастить товарооборот татарстанских предпринимателей на федеральном интернет-рынке. В центре не просто дают теоретические знания, а помогают полноценно вывести свой продукт в область онлайн-продаж.

Фотографии предоставлены Центром по поддержке и развитию предпринимательства Нижнекамска.