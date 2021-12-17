Альметьевский уличный театр «Легкие крылья» отправится на гастроли по Закамью

Сегодня уличный театр «Легкие крылья» из Альметьевска начнет гастроли по нефтяному региону Татарстана. Первое представление состоится сегодня в Нурлате. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила директор театра Гульназ Хананнова.

«Гастроли по нефтяному региону Татарстана включат пять городов: Нурлат, Нижнекамск, Бугульму, Джалиль и Альметьевск. В Нижнекамске артисты выступят 18 декабря, в Бугульме — 21, в Джалиле — 22, в Альметьевске завершим гастроли 24 декабря и тут же останемся для дальнейших выступлений на все новогодние каникулы», — поделилась собеседница агентства.

Артисты «Легких крыльев» представят зрителям этих городов два спектакля: «Полярная сказка» и «Пингвины».

«Полярная сказка» — это трогательная и смешная история о том, что с арктического неба пропало Северное Сияние, что очень озадачило Полярника, приехавшего изучать этот феномен. Северный Шаман открывает Полярнику тайну о том, что вся радость ушла с неба из-за козней Старого Ворона, который навел колдовскую тьму. Из-за тьмы Маленькая Медведица заблудилась и упала на землю. Полярнику предстоит помочь Звездной Медведице добраться до Бабушки Луны и вернуться к другим звездам. Тогда северное небо снова засияет яркими огнями радости.

В вечернем спектакле принимают участие девять артистов, его продолжительность составит 25 минут.

Клоунада «Пингвины» — это зимний спектакль для семейного просмотра. Пять нелепых, смешных, трогательных, глуповатых пингвинов вместе с дрессировщиком демонстрируют свои успехи в «пингвиньей дрессуре». Они ссорятся, теряются среди публики, выполняют цирковые трюки, танцуют. Они очень любят свою бесконечную белую землю, смотрят на высокое небо и задают вопросы.

В общестенные пространства городов выйдут шесть артистов, продолжительность постановки — 20 минут.