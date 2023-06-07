Альметьевский театр вернулся с фестиваля театров малых городов России с очередной победой

Из Магнитогорска прибыла гастрольная группа Альметьевского драматического театра. Там проходил престижный ХХ фестиваль театров малых городов России. Театр нефтяной столицы Татарстана представил спектакль «Власть тьмы»/ «Дөм» по пьесе Льва Толстого.

Интересно, что с режиссером данной постановки Лизой Бондарь альметьевцы познакомились год назад именно на этом же проекте. Тогда альметьевцы получили Гран-при в номинации «Лучший спектакль большой формы», а постановка Лизы Бондарь — аналогичную награду со спектаклем малой формы. В тот момент и созрело решение сделать совместную постановку. Уже в декабре вышла премьера — собственная адаптация пьесы русского классика. Над текстом работали Екатерина Августеняк и сама режиссер Лиза Бондарь.

«Члены жюри фестиваля и коллеги высоко оценили нашу работу, — рассказывает директор Альметьевского театра Фарида Исмагилова. — Я наблюдала за зрителями во время показа. Все 1 час 20 минут они, не шелохнувшись, смотрели постановку. Нужно отметить, что в зрителях — вся театральная Россия. Практически все до одного режиссера и директора театров на следующий день останавливали нашу делегацию и говорили, что Альметьевский театр опять создал что-то потрясающее, всех удивил. Гран-при нам не дали. И это вполне логично. Третий раз подряд получить гран-при — уже что-то из разряда сверхъестественного. Хотя все предпосылки к этому были. Актеры играли спектакль ярко, эмоционально».

Спектакль получил специальный приз «За развитие театрального языка» от губернатора Челябинской области. По окончании церемонии награждения к директору Альметьевского театра подошли председатель жюри фестиваля Марат Гацалов и арт-директор фестиваля Олег Лоевский и отметили, что «Власть тьмы» — неординарный для российского театрального пространства спектакль.

Они поблагодарили альметьевских актеров за мастерство и работу с режиссером.

Татарстан представлял еще один коллектив – Русский драматический театр «Мастеровые» из Набережных Челнов.

Приз в номинации «Лучшая мужская роль» присуждён Алексею Ухову за игру в спектакле Андрея Шляпина «То самое» по тексту Дмитрия Калинина, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Для участников фестиваля подготовили обширную образовательную программу от экспертов мира театрального искусства: тренинги, семинары, лекции, творческие встречи, консультации для представителей всех театральных профессий, а еще массу экскурсий, концертов.

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