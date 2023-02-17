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Альметьевский театр разработал программу для режиссеров народных театров
6 апреля в Альметьевском татарском драматическом театре состоится творческая лаборатория для народных и самодеятельных театральных коллективов. Мероприятие проводится в рамках Межрегионального фестиваля-конкурса театральных коллективов «Идел-йорт».
Традиционно лаборатория проводится весной, и в качестве наставников в ней выступают сотрудники государственных театров Татарстана: режиссеры, актеры, руководители цехов.
Театры берут на себя оказание методической поддержки сотрудникам учреждений культуры, занимающимся театральным искусством в той или иной форме. Лаборатории проводятся для сохранения преемственности традиций национального театра, популяризации и развития любительского театрального искусства в Татарстане.
Коллегам из различных уголков республики альметьевцы покажут отрывок из спектакля «Ты умеешь так любить»/ «Йөрәк сере». После представления гости смогут задать интересующие вопросы режиссеру постановки Наиле Назиповой, а потом принять учакстие в мастер-классах по сценическому движению, гриму и сценической речи. Также участники познакомятся с новым арт-пространством театра и программой, опыт которой смогут перенять для своей работы в Домах культуры.
Как рассказали «Татар-информу» в театре, принципиальным отличием нынешней лаборатории станет введение уроков по сценической речи. В прошлом году мастер-классы для альметьевцев провела Жанна Матевосян, преподаватель Школы речи и ораторского мастерства Е. Ласкавой, педагог-стажер на кафедре сценической речи театрального института им. Б. Щукина (Москва).
«Жанна Матевосян проводила уроки по сценречи и ребята, обучившись у нее, могут передать знания дальше. До этого на лабораториях не было сценической речи, а потребность в этом всегда была и есть», — рассказала директор театра Фарида Исмагилова.
Фото: информационный центр АТГДТ
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