В Альметьевском театре стартовали уникальные мастер-классы по речи

В эти дни в Альметьевском театре проходят занятия по сценической речи. Мастер-классы ведет Жанна Матевосян, преподаватель Школы речи и ораторского мастерства Е. Ласкавой, педагог-стажер на кафедре сценической речи театрального института им. Б. Щукина (Москва). Об этом «Татар-информу» сообщили в Альметьевском театре.

Альметьевцы выиграли грант по линии Союза театральных деятелей РФ. Средства выделены на проезд и оплату работы педагога. Жанна Матевосян учит правильному дыханию, извлечению звука по уникальной методике.

Её разработала Елена Ласкавая, актриса театра (более 20 ведущих ролей) и кино (более 40 работ), режиссёр, театральный педагог, доцент кафедры сценической речи Театрального института имени Бориса Щукина, педагог по сценической речи Театра им. Е. Вахтангова, основатель «Школы Речи и ораторского искусства #1 Елены Ласкавой».

Разделить уникальную возможность побывать на занятиях мастера речи альметьевцы пригласили и артистов Бугульминского театра им. А. Баталова и уличного театра «Легкие крылья».

«Артисты в Альметьевске прекрасно смотивированные, — отмечает Жанна Матевосян. — Основы сценического дыхания даются в театральных училищах, институтах, и я не трачу время на долгие объяснения, что нужно делать. Ребята сразу включаются в работу. Методика Елены Валентиновны разработана так, чтобы результат приходил к тому, кто прислушивается к своему телу».

Мастер-классы идут три дня. Но как уверяет педагог, если артисты будут заниматься по предложенным упражнениям хотя бы раз в неделю, то это даст прекрасный результат.

В группе занимаются порядка 40 человек. По словам Матевосян, это положительно сказывается на продуктивности. Нет стеснения, во время упражнений с извлечением звука создается необходимая вибрация звуковых волн на определенной частоте, что настраивает на рабочий лад.

«Уже к концу первого занятия появилось освобождение тела от напряжения. Будто несколько килограммов сбросила. После него я впервые за несколько последних месяцев смогла быстро уснуть», – поделилась впечатлениями от занятий заслуженная артистка РТ Римма Гайсина.

Артист Альметьевского театра Рамазан Юсупов рассказал, что открыл для себя много нового. «Не знал, что занятия с пробкой не просто полезные, но и при длительном использовании могут навредить. Оказывается, нужно заниматься полторы минуты и челюсть расслабляется, а если больше, то она, наоборот, зажимается», — пояснил актер.

«Я хочу поблагодарить Альметьевский театр за возможность быть на этом мастер-классе. Мне понравилось в этой методике, что она очень бережно относится к телу артиста. Не чувствуется никакого напряжения: физического и психологического», — рассказала актриса Бугульминского театра Лейсан Хабибуллина.