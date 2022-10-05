Альметьевский театр представил экспериментальный проект «В степи»

Накануне открытия сезона в Альметьевском театре прошла встреча с журналистами. Её предварял показ творческой работы режиссёра Наили Назиповой.

Она вместе с молодым составом труппы театра создала экспериментальную постановку, своеобразный оживший урок истории о становлении татарской нации. Текст Булата Минкина «Не чак-чаком единым» положил начало проекту под общим названием «В степи»/ «Далада».

Среди зрителей ученики школы №23 «Менеджер». Сразу после окончания просмотра они отправились на обсуждение проекта, его сильных и слабых сторон, высказали свое мнение. Модератором выступила Эльвира Галеева, художественный руководитель инклюзивной площадки «Аулак».

Школьники проект одобрили. Предложили проводить такие театрализованные уроки не только исторической направленности, но и других наук.

Постановка увидела свет благодаря гранту Министерства культуры РТ. Она идет на русском языке. За этим показом последует продолжение истории этногенеза татар.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Альметьевский драмтеатр вернулся из Грозного с национальным инструментом вайнахов.