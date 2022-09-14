Альметьевский драмтеатр вернулся из Грозного с национальным инструментом вайнахов

С памятной статуэткой и древним национальным инструментом вайнахов — дечиг пондаром — вернулась в Альметьевск гастрольная группа театра. Спектакль «Бегущий за ветром» стал участником IV Всероссийского фестиваля национальных театров «Федерация». Об этом «Татар-информу» рассказали в информационном центре Альметьевского драмтетра.

В этом году на театральном фестивале в столице Чечни Грозном 13 национальных театров из десяти регионов России представляют свои спектакли. Стали участниками форума и три театра из Татарстана: Альметьевский, который представил спектакль 12 сентября, Атнинский (показ ожидается 15 сентября) и Мензелинский (16 сентября — подробности можно узнать в материале).

В Год культурного наследия народов России фестиваль «Федерация», направленный на сохранение и развитие национальных культур, стал одним из наиболее масштабных и ярких событий. В столице Чеченской Республики он проходит с 11 по 19 сентября.

В фестивальной афише этого года представлены спектакли из Якутии, Северной Осетии — Алании, Татарстана, Мордовии, Башкортостана, Кабардино-Балкарии, Карелии, Дагестана, Марий Эл и Чеченской Республики. Зрители знакомятся с национальной драматургией народов России и смотрят яркие интерпретации мировой и русской классики, постановки по пьесам современных авторов.

Для участников фестиваля хозяева площадки подготовили культурно-образовательную программу с мастер-классами, лабораториями, творческими встречами, режиссерскими дискуссиями и выездом в горы

Спектакль «Бегущий за ветром» от Альметьевского театра получил диплом участника фестиваля «Федерация». А уже на следующей неделе его смогут посмотреть и жители Казани. Лучшая постановка в Татарстане (по оценке жюри национальной театральной премии «Тантана») будет представлена на сцене театра Камала 22 сентября.