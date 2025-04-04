Альметьевский таможенный пост возглавила Гулия Галявиева

Гулия Галявиева

Новым начальником Альметьевского таможенного поста Татарстанской таможни стала Гулия Галявиева. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.

Гулия Галявиева родилась 11 мая 1977 года в Сургуте. Окончила Альметьевский государственный нефтяной институт. Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1-го класса.

В таможенных органах с 9 июня 1997 года. Свою службу начинала с должности инспектора по таможенной статистике и анализу Альметьевского таможенного поста Набережночелнинской таможни.

Гулия Галявиева награждена ведомственными наградами: медалями «За службу в таможенных органах» III, II, I степени, «25 лет Федеральной таможенной службе», нагрудным знаком «Ветеран таможенной службы».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на два поста Татарстанской таможни назначили новых руководителей. Начальником таможенного поста Аэропорта «Казань» Татарстанской таможни стал Максим Верендеев, а Набережночелнинский таможенный пост возглавил Александр Семчишин.