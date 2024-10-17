Альметьевский «Швейбат» отправил тактическую экипировку и печь бойцам СВО

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Альметьевские волонтеры продолжают помогать военнослужащим. В городе и районе действует несколько штабов добровольцев. «Швейбат» за два года существования отправил больше 1 тыс. разных изделий в зону боевых действий.

Окопные свечи, сиденья-пятиточечники, одежда, тактическая экипировка и даже некоторые виды брони — все сделано руками неравнодушных жителей. Накануне состоялась очередная отправка гуманитарного груза из штаба.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

«У нас постоянно пополняются запасы. Это продукты быстрого приготовления, крупы, чай, сахар, сгущенное молоко, тушенка, кофе, а также одежда», — отметила руководитель организации «Швейбат» Светлана Демидова.

Особым спросом пользуются теплые носки. По словам Светланы Демидовой, таких в зоне боевых действий не найти, а у тех, что там продают — высокая цена и низкое качество. Также солдатам нужны свитера и одеяла, ведь наступает холодное время года.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

«Мы помогаем прежде всего не потому, что у них там катастрофически чего-то не хватает. Мы этим показываем, мол, ребята мы с вами», — пояснила активистка.

Грузить коробки помогали представители местного Союза десантников. Гуманитарный груз адресован составу вновь сформированного именного батальона. Кроме уже привычного набора помощи военнослужащим от штаба отправят печь. Она нужна не только для приготовления пищи и тепла.

«Обогреться самим, высушить вещи. Сменная одежда есть не у всех, тем более именной батальон „Батыр“ — он новый, только укомплектованный. Поэтому им нужно сейчас все. Печка — это как очаг, отогреться, поесть, почувствовать себя в тепле», — рассказал представитель ОМОО «Союз Десантников» Артур Горохов.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

«Швейбат» появился по инициативе Светланы Демидовой 2 года назад. За время существования штаб отправил военнослужащим больше 400 толстовок, почти столько же шапок и комплектов нижнего белья. А окопные свечи, сиденья-пятиточечники и носилки, как говорят волонтеры, делаются в фоновом режиме и их особо никто не считает. Сейчас костяк волонтеров состоит из семи человек.

График у волонтеров ненормированный: приходят они к 9 утра, а уйти могут в 10 вечера. Для более продуктивной работы катастрофически не хватает людей. Связаться с волонтерами, чтобы помочь им или стать частью команды, можно по телефону: +7 917 255-87-29.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

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Фото предоставлено Еленой Бауэр