Альметьевский район в прошлом году на четверть увеличил отгрузку продукции

Альметьевский район Татарстана за 2022 год отгрузил продукции собственного производства на 1,69 трлн рублей, что на 25,5% больше, чем годом ранее. Это лучший показатель среди всех муниципалитетов республики. Об этом сообщил глава района Тимур Нагуманов на отчетной сессии муниципалитета.

Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что предприятия Альметьевского района занимают значительную долю в производстве промышленной продукции республики.

«Татарстан сегодня производит промышленной продукции на 4,6 трлн рублей, и здесь, конечно, роль Альметьевского района очень большая», – подчеркнул руководитель республики.

Согласно материалам к выступлению главы Альметьевского района, сумма внутреннего территориального продукта за 2022 год выросла на 15% и составила 656 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Альметьевский район занял первое место в рейтинге социально-экономического развития районов Татарстана в 2022 году.