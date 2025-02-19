Альметьевский район получит из бюджета РТ 320 млн рублей на ремонт дорог

Альметьевский район Татарстана получит 320 млн рублей из бюджета республики на ремонт дорожно-уличной сети. Об этом Премьер-министр РТ Алексей Песошин рассказал на заседании Совета муниципалитета по итогам социально-экономического развития в 2024 году и задачам на 2025-й.

«В части планов на текущий год хочу отдельно отметить решение о выделении из бюджета РТ дополнительных средств на приведение в нормативное состояние дорожно-уличной сети малых городов и районных центров в объеме 2,9 млрд рублей. Из них вашему району запланировано финансирование в размере 320 млн рублей», –сообщил Песошин.

Он напомнил, что объем дорожных работ по Татарстану за прошлый год превысил 200 млрд рублей. Отдельно он отметил автомагистраль Шали – Бавлы, протяженность которой 145 км. Проект удалось реализовать благодаря государственно-частному партнерству.

«Ввод в эксплуатацию этого объекта существенно улучшил транспортную доступность Альметьевска, а главное – безопасность дорожного движения», – отметил Премьер-министр Татарстана.

До начала заседания Песошин вручил юбилейные медали «80 лет Победы» ветеранам из Альметьевска.