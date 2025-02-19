Песошин вручил юбилейные медали «80 лет Победы» ветеранам из Альметьевска

Фото: пресс-служба администрации Альметьевского района

Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин вручил юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» ветеранам из Альметьевска. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Альметьевского района

Медали получили участник Великой Отечественной войны Анатолий Соколов, труженики тыла Василий Корсаков, Хамза Мансуров и Сахипзян Фарутдинов, а также жительница блокадного Ленинграда Раиса Чернышова.

Анатолий Соколов также получил звание «Почетный гражданин Альметьевского района Татарстана». Ему было всего 17 лет, когда его призвали на фронт. Затем Анатолий Михайлович прошел путь от простого рабочего до офицера-моряка.

Василий Кириллович Корсаков с ранних лет трудился на колхозных полях, а в 18 лет был призван в Советскую армию. Служил в Новосибирске, в военизированной охране авиационного завода им. Чкалова, работал там же кочегаром. В 1960 переехал в Альметьевск, устроился в трест «Альметьевнефтестрой». Затем Корсаков выучился на электросварщика и проработал им до пенсии, став высококвалифицированным специалистом.

Хамза Фахруллович Мансуров начал свою трудовую жизнь в колхозе в возрасте девяти лет, когда началась война. За свои 52 года трудового стажа он проработал 37 лет оператором по добыче нефти и был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Фото: пресс-служба администрации Альметьевского района

Сахипзян Хайрутдинович Фарутдинов родился в селе Каськи Альметьевского района. В 13 лет он уже работал на колхозных полях, помогая не только своей семье, но и другим детям выжить в тяжелые времена. После службы в армии он продолжил трудиться на благо своей страны. Окончив Альметьевскую школу буровых кадров, он пришел работать в коллектив первого нефтепромысла НПУ «Альметьевнефть» помощником оператора по добыче нефти и газа. 20 лет после ухода на заслуженный отдых руководил ветеранской организацией ЦДНГ-1.

Раиса Никоноровна Чернышова родилась в Ленинграде. В преддверии войны ее семья переехала к родственникам, но вскоре они оказались в центре блокады. Потеряв всю семью, Раиса вместе с сестрой попала в детский дом. После окончания войны она вернулась в родной город, а затем переехала в Альметьевск, где начала свою карьеру в общественном питании.