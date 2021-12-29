Альметьевск может остаться без общественного транспорта в 2022 году

В Альметьевске до сих пор не проведены торги по автобусным перевозкам на 2022 год. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

«АПОПАТ пока категорически отказывался участвовать. Они ставят вопрос так, что либо вы даете деньги, либо мы отказываемся возить. Сейчас с ними ведем тяджелые переговоры, находим пути решения. Надеемся, что 1 января они не поставят на прикол все свои транспортные единицы. Но ситуация реально непростая», — отметил спикер.

Нагуманов объяснил: проблема с общественным транспортом в Альметьевске связана с тем, что работа идет по регулируемому тарифу, он фиксированный и держится на уровне 20-25 рублей. Эта сумма не покрывает себестоимость перевозки, и поэтому перевозчики несут убытки.

В прошлом году за счет реформирования маршрутной сети руководству Альметьевска удалось уладить этот вопрос.

«За счет этого общественный транспорт у нас еще не умер. При этом мы знаем, что в некоторых городах перевозки по регулируемому тарифу полностью остановились. Есть города больше Альметьевска, где на линии осталось всего 8−9 единиц транспорта. Республика нам регулярно помогала в этом вопросе, однако эта проблема требует системного решения», — сказал глава района.

Тимур Нагуманов заявил, что ситуация будет отрегулирована. Также в будущем году планируется закупка 10 троллейбусов.

«Это будет очень большое подспорье. Парк стареет, его надо обновлять. 10 троллейбусов для Альметьевска — это решение Президента Рустама Нургалиевича [Минниханова]», — добавил Нагуманов.