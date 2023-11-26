Альметьевские бойцы поздравили своих мам из зоны СВО — видео

Военнослужащие из Альметьевского района, которые сейчас находятся в зоне спецоперации, записали видеопоздравления. Бойцы сказали очень много теплых слов, признались мамам в любви, поблагодарили их за терпение, труд и достойное воспитание.

«Дорогая мама, желаю быть тебе всегда красивой, счастливой, чтобы улыбка всегда была на твоем лице. Я тебя очень люблю», — сказали бойцы.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, инициатором ролика стал глава Альметьевского района Тимур Нагуманов. Администрация в течение трех месяцев собирала поздравления от бойцов. Сегодня видео появилось в социальных сетях. Реакция матерей была позитивной, многие узнали в ролике своих сыновей. Они написали Нагуманову слова благодарности.

«Сегодня наши ребята, находящиеся в зоне СВО, передают тёплые поздравления своим любимым мамам! Присоединяюсь ко всем словам! И в этот праздничный день хочу пожелать всем мамам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и теплоты сердец. Спасибо, что вы всегда с нами рядом!» — прокомментировал глава района Тимур Нагуманов.

День матери был установлен указом Президента РФ в 1998 году. Праздник нацелен на укрепление семейных устоев, поддержку традиции бережного отношения к женщине и почитание матерей. Он отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября.

На встрече с матерями военнослужащих — участников СВО президент России Владимир Путин отметил: «<...> это не какой-то пафосный шумный праздник, но всё-таки день, который наполнен особым, очень добрым содержанием и подчёркивает присущее всем народам нашей страны отношение к маме — уважение, почитание, преклонение».

2024-й, напомним, указом главы государства объявлен Годом семьи в России.