Альметьевск отправит бойцам в зону СВО еще два автомобиля УАЗ

Из Альметьевского района в зону специальной военной операции будет направлено еще два автомобиля «УАЗ». Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе главы района.

С учетом этих двух автомобилей муниципальное образование отправило бойцам четыре машины. Предыдущий «УАЗик» мобилизованные из Альметьевска получили в преддверии Дня защитника Отечества, когда их лично навестил глава района Тимур Нагуманов. После возвращения он показал, как устроен быт ребят на передовой.

Также еще одно из предприятий Альметьевска изготовило 35 печей-буржуек для мобилизованных ребят. Буржуйки позволяют согревать помещение и сушить влажные вещи, находясь на позиции. В общей сложности альметьевцы организовали уже семь отправок. В сборе гуманитарного груза принимают участие предприятия, предприниматели, обычные жители.

«Благодарим активистов и неравнодушных жителей. Кто-то вяжет теплые носки, плетет маскировочные укрытия, отправляет продовольствие, а кто-то изготавливает печи. Каждый помогает в силу своих возможностей, важен каждый добрый импульс в общем деле», — уверены в администрации.