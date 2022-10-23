Альметьевск отправил 600 пирогов и более 100 упаковок чак-чака мобилизованным

Альметьевск поддержал республиканскую акцию «Мамины пироги». На базе Альметьевского профессионального колледжа работал пункт координации акции по отправке пирогов военнослужащим.

Также на инициативу Республиканской общественной организации «Женщины Татарстана» откликнулись женсоветы Азнакаевского, Бавлинского, Муслюмовского, Ютазинского, Бугульминского, Заинского районов.

Из Альметьевска в столицу отправили 594 пирога, 715 пирожков и плюшек, 112 упаковок баурсака и чак-чака, шесть литров мёда, а также сахар, кофе, чай, конфеты.

Помимо этого, было собрано четыре коробки медикаментов, 500 пар носков, 25 штук балаклав, 28 шарфов, 277 пар перчаток.

«Все собранные продукты и вещи, наполнены материнской любовью, заботой и нежностью к нашим ребятам. Благодарим неравнодушных жителей, принимающих участие в акциях, поддерживающих наших мобилизованных», — рассказали в пресс-службе главы Альметьевского района РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из Альметьевска на сборный пункт в Казань отправилось два автобуса с мобилизованными гражданами.