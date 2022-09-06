Альметьевск к концу сентября украсит еще один мурал в гиперреалистичном стиле

Альметьевск к концу сентября украсит еще один мурал, который создаст уличный художник Данила Shozy из Москвы. Граффити появится на доме по адресу Ленина, 189. Об этом «Татар-информу» сообщила куратор паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках» Анна Ветошкина.

Мастера в этом сезоне работают над общей темой «заботы», при этом каждый художник рассматривает заботу со своей стороны. Данила Shozy заинтересовался мотивами заботы о внутреннем ребенке и задумался о том, что остается в человеке, когда он вырастает.

«В своем гиперреалистичном стиле Данила рисует коробку с „сокровищами“ — вещами, которые многие собирали в детстве. Эта коробка наполнена не только детскими артефактами, но и вещами, которые Данила сам собирал на протяжении своей жизни, и они так или иначе рассказывают о его личной истории и воспоминаниях», — поделилась собеседница агентства.

Об Альметьевске Данила отзывается очень хорошо, особенно востаргаясь природой: ему нравятся холмы, степи, поля.

Данила Shozy — уличный художник с международным уровнем известности. Его муралы можно найти в таких городах как Шардже (ОАЭ), Террачина (Италия), Москве и Берлине. Он создает гиперреалистичные муралы с элементами оптических иллюзий. Техника 3D живописи стала визитной карточкой художника, как и его основной художественный образ — сжатая пластиковая материя.

Самым первым в Альметьевск заехал уличный художник с мировой известностью Марат Данильян (Morik). Его мурал о «райском саде» уже появился на доме № 39 по улице Изаила Зарипова, о чем ранее сообщал «Татар-информ».