Уличный художник с мировой известностью создал в Альметьевске мурал

В Альметьевске, на доме №39 по улице Изаила Зарипова, появился мурал, на котором изображены дети, сажающие яблоневое дерево. Автором стал уличный художник с мировой известностью Марат Данильян (Morik).

Сюжет граффити вдохновлен историей Альметьевска — в прошлом веке, когда село Альметьево превращалось в современный город, на центральных аллеях и улицах поселения высаживались яблоневые деревья. Жители часто вспоминают посадки саженцев плодовых деревьев, которые растут и по сей день.

«Художник нарисовал мурал, посвященный теме заботы о природе, дворе, саде, — некая метафора собственного благополучия и близкого мира, который нас окружает. Сначала он складывается внутри нашего семейного круга, потом дворового и так далее. С другой стороны, это метафора райского сада распространенной религиозной философской концепции», — рассказала «Татар-информу» куратор паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках» Анна Ветошкина.

Марат Данильян работал в Альметьевске 14 дней. Он создавал мурал один, без помощников. В общей сложности на картину ушло 200 литров краски.

«В Альметьевске это первая работа Марата. Последние 10 лет он живет в Европе. Привезти его в Россию было большой удачей и радостью. Свой сезон рисования он открыл именно в Альметьевске», — поделилась собеседница агентства.

Художник Morik родом из Новосибирска, последние 10 лет живет и рисует в Праге. Его работы можно увидеть в США, Канаде, Малайзии, а также в странах Европы — Франции, Чехии, Испании, Дании. Стиль можно описать как неореализм в форме фантастических колористических коллажей, впечатляющих зрителя высокой техникой исполнения.