Альметьевцы отправили на передовую окопные свечи и мини-печи по просьбам бойцов СВО

Из Альметьевска отправляется очередной гуманитарный конвой к ребятам-землякам, которые в зоне СВО выполняют боевые задачи. По просьбам военнослужащих штаб «Мегасети» отправил землякам 650 свечей и мини-печи.

«У нас там в этом направлении более 200 бойцов. Вот они обратились за помощью, очень просили окопные свечи. Сейчас холодный сезон, поэтому на данный момент это самая актуальная помощь. На этой свече можно погреть чай, еду. Большой объем доставили нам группа волонтёров из Тихоновки. Мини-печи под размер окопной свечи делает Лиза Казаева. Для этих целей мы собирали банки из-под детского питания», — рассказала «Татар-информу» руководитель штаба «Мегасети» Гульнара Стерлядева.

На данный момент работа продолжается. Волонтеры закупают парафин, а также призывают всех неравнодушных граждан присоединиться к благому делу.

«Благодарим всех жителей города и района, всех, кто занимается сбором банок, люди сразу откликнулись, банки собирают даже по кафе. Жительница Алсу присылала 300 банок. Ящики для свечей берем в близлежащих магазинах, чтобы было удобно транспортировать», — поделилась собеседница агентства.

Кроме того, из Альметьевска военным отправят подарки на День защитника Отечества, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

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