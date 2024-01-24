Из Альметьевска военным отправят подарки на День защитника Отечества

Волонтеры альметьевского штаба «Мегасети» приготовили для бойцов спецоперации подарки к 23 Февраля. Отправить их планируют в полк №1232, в котором служат мобилизованные из Татарстана.

«Сейчас собираем тару для подарков, специально упаковываем их в ведерки, а не в пакеты, чтобы была защита от мышей. И дальше планируем так продолжать», — рассказала «Татар-информу» руководитель штаба «Мегасети» Гульнара Стерлядева.

Десять подарков уже передали родителям военнослужащих, которые увезут их на Южно-Донецкое направление. Также они приобрели для своих родных автомобиль высокой проходимости «УАЗ».

В подарки положили конфеты, чай, кофе, сухофрукты, орехи. Помимо этого, бойцам отправят чай, кофе, лекарственные препараты, одежду и предметы гигиены.

Альметьевцы также активно писали письма и поздравления. «Нам помогали садики, а особенно 32-й садик, лицей №1, школа №20, группа „Своих не бросаем“ и многие другие», — поделилась собеседница агентства.

Ранее волонтерский штаб отправил бойцам-штурмовикам две маскировочные сети, 15 нашлемников, стельки и многое другое.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

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