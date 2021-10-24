Альметьевцы могут пройти перепись населения на 61 стационарном участке

Для прохождения Всероссийской переписи населения альметьевцы могут посетить стационарный участок, всего таких пунктов 61, сообщает «Знамя труда».

Традиционный способ – опрос на дому – начался в нефтеграде 18 октября и продлится до 14 ноября. Домовладения посетят более 360 переписчиков в городе и 96 – в сельской местности Альметьевского района.

Анкетеры обходят домовладения ежедневно с 8 до 20 часов.

Если жители предпочитают самостоятельно заполнить анкету, то они могут сделать это в стационарных участках. Узнать об их расположении, а также задать интересующие вопросы, касающиеся переписи, можно по телефону горячей линии ВПН в Альметьевском районе 8 (8553)32-90-94.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится по 14 ноября. Предварительные итоги акции подведут в апреле следующего года, окончательные – до конца 2022 года. В первый день в переписной кампании принял участие Президент России Владимир Путин.