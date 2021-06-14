Альметьевцев возмутили горы оставленного после Сабантуя мусора

МУП «ГУАД» города Альметьевск опубликовал в своем Instagram снимок, на котором запечатлено, как работники убираются после Сабантуя. Праздник плуга альметьевцы отметили накануне, 13 июня, а на уборку сотрудники ведомства вышли сегодня.

Жителей Альметьевска впечатлило количество мусора, который пришлось убирать.

«Где человек, там мусор. Где ГУАД, там чисто. Спасибо ВАМ», «Нет, ребята, мы сами должны после себя все это убирать, а не оставлять нашим работникам! Неужели вы не понимаете что мы — это природа!» — написали пользователи в социальных сетях.

«Они и на церемонии за лошадьми убирали, оперативно очень», — поделился наблюдением еще один пользователь Сети.

Некоторые из участников диалога предположили, что на празднике не хватало урн: «Кому-то праздник, а кому-то мусор убирать. Надо урны ставить через каждый метр, может».

«Призы были хорошие но этикетки фантики действительно некуда было выкидывать. Ладно, мы взрослые, в сумочку могли убрать, а дети?» — задалась вопросом еще одна жительница Альметьевска (пунктуация автора здесь и выше сохранена — прим. Т-и).

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Арске на праздновании Сабантуя ураган унес столы и батуты.