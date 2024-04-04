Алмаз Файзуллин: «Шатер Рамадана» — очень яркий и успешный проект

«Шатер Рамадана» является ярким и успешным проектом, который имеет последователей по всей стране. Об этом заместитель начальника Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента РФ по внутренней политике Алмаз Файзуллин сказал, приветствуя гостей мероприятия.

«Действительно яркий, очень успешный проект „Шатер Рамадана“ заслужил себе очень большой авторитет. Имеет последователей по всей стране, в регионах в самых разных форматах проводятся подобные мероприятия. Начиналось всё, если не ошибаюсь, больше 10 лет назад — конечно же, за эти годы он стал символом единства и многообразия мусульманского сообщества Москвы, регионов России, да и многих стран мира, площадкой межкультурного общения и просто хорошего общения и отдыха», — сказал гость.

Он напомнил, что в эти дни у православных христиан проходит Великий пост.

«Так совпало, что в эти дни и у наших православных братьев-христиан проходит Великий пост. В этом тоже есть определенное символическое значение — люди разных национальностей, разных религиозных принадлежностей, представители традиционных религий веками жили вместе, вместе работали на благо нашей Родины, вместе отдыхали», — подчеркнул он.

В марте председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин торжественно открыл в Москве уже девятнадцатый по счету «Шатер Рамадана». В сегодняшнем вечере также принимал участие Раис РТ Рустам Минниханов.