Алла Абросимова: «Цветущая территория — маркер экономической успешности региона»

Хорошая экологическая ситуация в регионе свидетельствует о его экономической успешности, считает председатель Молодежного правительства Республики Татарстан Алла Абросимова.

«Экология — то, на чем нельзя экономить. Более того, можно проследить обратную логику: цветущая территория — маркер экономической успешности региона», — отметила Абросимова.

По ее мнению, идея «оставить природу в покое» ошибочна, люди должны прикладывать усилия, чтобы помогать природе справляться с антропогенным воздействием.

«Сингапур и Швейцария — экономически развитые регионы, где люди знают, что значит создание благоприятной окружающей среды и работают над этим. И обратный пример: страны северной и центральной Африки, которые в основном недостаточно экономически развиты, им не до экологии — они страдают от опустынивания территорий. Это еще сильнее усугубляет их положение», — привела примеры спикер.

Она подчеркнула, что обществу необходимо активно работать над здоровьем рек, лесов, полей, и при этом должен быть налажен диалог граждан и власти. «Задача государства — не просто построить очистные сооружения, но сделать это открыто, отвечая на все вопросы и показывая свою работу и объясняя цель. Диалог — в этом ключ к сотрудничеству граждан и власти, в том числе, в сфере экологии», — сказала председатель Молодежного правительства РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что на реализацию национального проекта «Экология» в Татарстане в 2021 году выделено 1,7 млрд рублей.