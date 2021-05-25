На оздоровление Волги в Татарстане по нацпроекту «Экология» выделено 1,4 млрд рублей

На реализацию национального проекта «Экология» в Татарстане в 2021 году выделено 1,7 млрд рублей. В том числе 1,4 млрд рублей будет направлено на оздоровление Волги, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

«Основные средства будут направлены на масштабную реконструкцию и строительство биологических очистных сооружений канализации. Целью проекта „Оздоровление Волги“ является трехкратное сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку, улучшение качества воды на территории республики. Также нацпроектом предусмотрена рекультивация свалок, экореабилитация рек, сохранение лесов», — напомнили в министерстве.

Благодаря реализации нацпроекта в Казани и селе Кощаково Пестречинского района продолжаюется масштабная реконструкция и строительство биологических очистных сооружений. Кроме того, в 2021 году в Татарстане реализуются еще три региональных проекта — «Чистая страна» с объем финансирования 146 млн рублей, «Сохранение лесов» (178 млн рублей) и «Сохранение уникальных водных объектов» (22 млн рублей).

Благодаря проекту «Чистая страна» продолжается рекультивация несанкционированных свалок в селе Прости Нижнекамского района и в Мензелинске. В 2021 году мероприятия завершатся расчисткой реки, высадкой деревьев и посевом травы.

Реализация регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» предусматривает экореабилитацию трех водных объектов на территории региона. Это расчистка правого притока реки Меши в селе Никольское Лаишевского района, реки Вятки в Мамадыше и пруда в селе Державино Лаишевского района.

Для исполнения регионального проекта «Сохранение лесов» будет закуплена специализированная техника и оборудование для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на сумму 91 млн рублей. Кроме того, из бюджета России поступит 87 млн рублей на проведение мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в 39 районах Татарстана. В Арском и Сабинском районах на выделенные средства будет сформирован запас лесных семян.

Национальный проект «Экология», как и другие нацпроекты, реализуется в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.