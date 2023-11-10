Алькеевское духовенство передало в зону СВО автомобиль «Нива» и мотоцикл «Урал»

Сегодня в зону СВО была отправлена очередная партия гуманитарного груза из Алькеевского района. Помощь была собрана силами Алькеевского Благочиния и боевого братства района, рассказал «Татар-информу» благочинный Алькеевского округа протоиерей Андрей Николаевич Зиньков.

«Сегодня с Алькеевского благочиния отправилась очередная колонна с гуманитарным грузом для ребят, выполняющих боевые задачи в зоне проведения СВО», - поделился отец Андрей.

Фото: © Андрей Зиньков

Силами священников, прихожан и боевого братства батальону Алга были отправлены автомобиль Нива и мотоцикл Урал, а также маскировочные сети, которые сплели местные жители.

Фото: © Андрей Зиньков

«Центральная районная больница помогла с медикаментами – они предоставили десять коробок, которые также отправятся бойцам. Десять бензогенераторов и десять печек-буржуек», – рассказал протоиерей.

Некоторые печи отец Андрей изготовил своими силами. Также в зону СВО передадут личные посылки бойцам от родных.