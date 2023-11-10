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Алькеевское духовенство передало в зону СВО автомобиль «Нива» и мотоцикл «Урал»
Сегодня в зону СВО была отправлена очередная партия гуманитарного груза из Алькеевского района. Помощь была собрана силами Алькеевского Благочиния и боевого братства района, рассказал «Татар-информу» благочинный Алькеевского округа протоиерей Андрей Николаевич Зиньков.
«Сегодня с Алькеевского благочиния отправилась очередная колонна с гуманитарным грузом для ребят, выполняющих боевые задачи в зоне проведения СВО», - поделился отец Андрей.
Силами священников, прихожан и боевого братства батальону Алга были отправлены автомобиль Нива и мотоцикл Урал, а также маскировочные сети, которые сплели местные жители.
«Центральная районная больница помогла с медикаментами – они предоставили десять коробок, которые также отправятся бойцам. Десять бензогенераторов и десять печек-буржуек», – рассказал протоиерей.
Некоторые печи отец Андрей изготовил своими силами. Также в зону СВО передадут личные посылки бойцам от родных.
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