Алиханов: «Импортозамещенный «Ансат» подтверждает технологический суверенитет России»

Первый полет и начало летных испытаний импортозамещенного вертолета «Ансат» стали ключевым этапом на пути к его серийному производству. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, его слова приводит «ТАСС».

Министр отметил, что данные испытания позволяют говорить о технологическом суверенитете России в сфере вертолетостроения.

Алиханов подчеркнул, что сегодня «Ансаты» уже эксплуатируются почти во всех регионах страны и особенно востребованы в санитарной авиации, где играют важную роль в оперативной доставке пациентов в медицинские учреждения.