Алишев: «Дети участников СВО не конкурируют с другими детьми за бюджетные места в вузах»

Квота никак не ущемляет права других детей. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» на тему «Забота о своих»: меры поддержки детей участников СВО рассказал проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев.

«Квота никак не ущемляет права других детей. Надо понимать, что они все наши дети. Здесь нельзя делать различия. В Татарстанских вузах около 25 тысяч бюджетных мест, а выпускников 11-х классов – около 16 тысяч человек. В Татарстане у всех выпускников есть хорошие возможности поступить, в этом проблемы нет. У нас бывали случаи, когда возникал конкурс в рамках отдельной квоты, но университет закрывал его за счет внебюджетных средств», – сказала он.

Его слова дополнила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. Она уточнила, что дети участников СВО также не конкурируют друг с другом за бюджетные места.

Ответы на возникающие вопросы о поддержке участников СВО и их семей, вы можете получить в чат-боте «Забота о СВОих Татарстан».