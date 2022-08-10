Алина Загитова: «Хочу сделать интервью с Путиным! А почему нет?»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова назвала Президента России Владимира Путина, отвечая на вопрос, с кем бы хотела сделать интервью в качестве журналиста.

«Ой, не знаю… С Владимиром Владимировичем! А почему нет? Но, конечно, пока я такого делать не планирую, у меня ещё недостаточно опыта», — цитирует Загитову «Р-Спорт».

Напомним, что Загитова учится на факультете журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

20-летняя Алина приостановила спортивную карьеру ради роли телеведущей шоу Первого канала «Ледниковый период» и выступлений в коммерческих ледовых шоу.

Ранее Алина Загитова посетила Всемирный конгресс татар в Казани и дала интервью СМИ. Свои вопросы фигуристке задал и корреспондент «Татар-информа».