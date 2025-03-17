Алина Загитова все-таки поставит шоу по «Алым Парусам»

Фото: скрин ролика из соцсетей Алины Загитовой

Олимпийская чемпионка Алина Загитова все-таки поставит собственное шоу по мотивам романа А. С. Грина «Алые паруса». Официально шоу будет называться «Ассоль» и пройдет в формате рок-мюзикла.

«Друзья, наконец я могу рассказать вам о своем новом проекте! Мы запустили продажу билетов на мое собственное ледовое шоу – рок-мюзикл на льду «Ассоль».

Оно пройдет в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге 27, 28 и 29 июня.

Как можно догадаться, шоу по мотивам повести Грина «Алые паруса». Вместе со мной на лед выйдут олимпийские чемпионы Дима Соловьев, Артур Гачинский. Пока больше не расскажу ничего, но поверьте, это будет грандиозно красиво», – написала Загитова в своих социальных сетях.

Напомним, ранее мы подготовили материал о загадочном ролике, где фигуристка исполняет несколько элементов на льду озера Байкал на фоне заснеженных холмов. Тогда мы предположили, что это может быть тизер к предстоящему шоу «Алые Паруса», на которое она подавала заявку. Правда, в графе «софинансирование» она указала 00 рублей, 0 копеек, за что получила шквал критики от поклонников фигурного катания.