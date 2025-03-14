Возвращение красной балерины, реванш Загитовой на КПК и кризис Ягудина. Обзор «фигурки»

Все внимание вновь приковано к Красной балерине, Алине Загитовой. Она вновь умудрилась удивить невероятно красивым видео-анонсом нового загадочного проекта. Дело в том, что в видео Алина вновь в красном платье, а намеки указывают, что это могут быть «Алые паруса». А между тем готовится новая битва на КПК. Подробнее - в обзоре «ТИ-Спорта».





Фото: скрин ролика из соцсетей Алины Загитовой

Загитова на Байкале и флэшбэк к олимпийскому прокату. Неужто все-таки Алые паруса?

На неделе Aлинa Зaгитoвa внезапно пoдeлилacь пpoмo-poликoм зaгaдoчнoгo проекта, в кoтopoм пpинялa yчacтиe. Ha прекрасных кaдpax Алина иcпoлняeт тaнeц нa льдy Бaйкaлa вмecтe co cвoим пapтнepoм на фоне заснеженных прибрежных холмов и на прозрачном голубовато-зеленом льду. Более потрясающего антуража для фигурного катания придумать невозможно. «Загрузка» – появляется подпись в конце ролика.

«Лед Байкала, -30 за бортом. А на что вы готовы ради проекта мечты? Скоро расскажу, над чем работаю со своей командой уже полгода», - подписала ролик сама фигуристка в cвoиx coцceтяx.

Теперь то все встало на свои места и стало понятно, почему Алина заболела сразу после этого байкальского вояжа. Но красота, как говорится, требует жертв.

Подробности олимпийская чемпионка пока не раскрывает. Известно лишь, что работа над проектом шла полгода. Очевидно, что запись этого тизера прошла во время недавнего турнира среди лучших фигуристов страны, который проходил на льду озера Байкал. А пока все думали, что Алина приехала туда в качестве приглашенного гостя – записать свой очередной влог для «Первого канала», провести сессию и записать свой очередной совместный танец с Владиславом Дикиджи для соцсетей.

Но все оказалось куда серьезнее – там готовилось что-то масштабное.

Примечательно, что это красное платьишко, в котором Алина предстала в коротком тизере, очень уж напоминает то, в котором она провела свой триумфальный прокат в олимпийском Пхенчхане и получила свое вечное прозвище Красная балерина.

Поклонники, конечно же, стали спорить. Что это за такой загадочный проект? Одни стали утверждать, что красное одеяние на льду – это отсылка к ее собственному шоу «Алые паруса», на которое Загитова просила у государства 75 миллионов рублей. Тогда на нее обрушилась критика за то, что в графе «софинансирование» при подаче заявки она не указала ни одного рубля. Будет интересно, если деньги олимпийская чемпионка все-таки получила, но до последнего держит интригу.

Фото: скрин ролика из соцсетей Алины Загитовой

Возьмет ли Загитова реванш у Щербаковой за прошлогоднее поражение на Кубке Первого канала

Основной интригой и событием предстоящих выходных остается очередной, уже пятый по счету Кубок Первого канала, который должен пройти в эти выходные в Челябинске.

Как и в прошлом году, список участников сформировали на основании результатов чемпионата России, этапов и финала Гран-при России, а также учитывались голоса болельщиков, представителей СМИ и выбор Федерации фигурного катания России.

Как и на прошлогодних соревнованиях примут участие три команды, в каждую из которых войдут по четыре мужчины и женщины и по одной спортивной паре и танцевальному дуэту. А возглавят их именитые фигуристки Анна Щербакова, Александра Трусова и Алина Загитова. Загитова возглавит команду красных, Щербакова — синих, а Трусова — белых.

Так вот, об интригах… На прошлом Кубке Первого канала Алина Загитова и ее команда впервые не стала первой. До того олимпийская чемпионка трижды становилась лучшей со своими юниорами. Год назад её серию прервала Анна Щербакова.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Любопытно. Во-первых, успела ли Алина окончательно восстановиться к КПК после своих прекрасных, но опасных для здоровья съемок. А во-вторых: насколько было задето ее самолюбие на Кубке Первого канала 2024 и возьмет ли она реванш в нынешнем году.

Впрочем, остается и вариант с победой Трусовой-Игнатовой. У серебряной призерки Олимпиады пока побед не было. А турнир то с каждым годом все популярнее.

Ягудин – стал сигма боем или просто кризис среднего возраста?

Судя по всему, Алексей Ягудин никак не может смириться с тем фактом, что во времена его активной карьеры и лучших лет не были развиты так социальные сети. Сегодняшние звезды и звездочки отечественной фигурки активно используют свои телеграмы и прочие «сетки» для продвижение личных брендов.

Но что поделаешь, нужно как-то наверстывать, и этим видимо и занялся олимпийский чемпион 2002 года. Он снялся в каком-то фантасмагорически странном видео формата тик-ток. В видео он стоит на каком-то снежном холме на фоне норильских многоэтажек, одетый в женский полушубок, коротких то ли шортах, то ли исподнем, а на голове надет головной убор, напоминающий тюрбан с пером.

При этом Ягудин пытается исполнить что-то вроде танца под популярный сегодня среди зумеров трек «Сигма бой». Движения, при этом, чем-то похожи на те, что исполняют сами исполнительницы песни – одиннадцатилетние девочки-блогерши Betsy и Мария Янковская.

Впрочем, танец больше похож на крик отчаяния об уходящем внимании к некогда популярному фигуристу, бившемуся с Евгением Плющенко за многие регалии. Такой отчаянный шаг привлечь внимание через весьма экстравагантный наряд и кривлянье.

Фото: соцсети Алексея Ягудина

«Я думала кризис среднего возраста не так выглядит», - написала одна из поклонниц фигурного катания в телеграм.

«Я думала это очередное весеннее обострение, а прочитала комменты и оказался Алексей. Шок!!!» - написала другая.

Оставим сомнительное удовольствие лицезреть этот танец на ваш риск и усмотрение.

Фото на анонсе материала: скрин ролика из соцсетей Алины Загитовой