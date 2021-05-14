Алина Загитова возложила цветы к мемориалу возле школы №175

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова специально приехала в Казань, чтобы почтить память погибших при стрельбе в гимназии №175. Видео опубликовано в социальной сети Instagram.

Загитова побывала возле мемориала, возведенного в день трагедии возле здания школы, возложила цветы.

Стрельба в гимназии произошла 11 мая. В результате погибли девять человек — семь детей и двое педагогов. В настоящее время в ДРКБ остаются 15 пострадавших детей. Восемь человек, пять из которых школьники, спецбортом МЧС были отправлены на лечение в ведущие московские клиники.