Алина Загитова сдала экзамен и показала фото с зачёткой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сдала зачет в ходе экзамена на втором курсе Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультете журналистики по программе «Продюсирование и культурная политика».

Об этом спортсменка сообщила в своем личном телеграм-канале. Загитова выложила в соцсеть свое фото с зачетной книжкой.

Ранее фигуристка начала заниматься боксом. До этого интересовалась конным спортом.

Напомним, Загитова приостановила спортивную карьеру ради работы на Первом канале ведущей шоу «Ледниковый период».