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Спорт
6 июня 2022  15:21
Артур Халилуллов

Алина Загитова сдала экзамен и показала фото с зачёткой

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сдала зачет в ходе экзамена на втором курсе Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультете журналистики по программе «Продюсирование и культурная политика».

Об этом спортсменка сообщила в своем личном телеграм-канале. Загитова выложила в соцсеть свое фото с зачетной книжкой.

Ранее фигуристка начала заниматься боксом. До этого интересовалась конным спортом.

Напомним, Загитова приостановила спортивную карьеру ради работы на Первом канале ведущей шоу «Ледниковый период».

#алина загитова #фигурное катание
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