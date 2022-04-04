news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
4 апреля 2022  12:35
Артур Халилуллов

Алина Загитова может продолжить карьеру в конном спорте

news_top_970_100

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что хочет попробовать свои силы в конном спорте. Напомним, что спортсменка приостановила свою карьеру в декабре 2019-го года ради должности телеведущей проекта Первого канала – «Ледниковый период».

«Сегодня я каталась на лошади и мне очень понравилось, за исключением одного чиха, но ничего страшного. Я думаю, что так она меня поблагодарила. И я задумываюсь перейти в конный спорт», — сказала Загитова на видео в телеграм-канале «Неопознанный».

Ранее стало известно, что олимпийские чемпионки по фигурному катанию Камила Валиева и Алина Загитова примут участие в гастрольном шоу Этери Тутберидзе.

#алина загитова #фигурное катание #Камила Валиева
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное