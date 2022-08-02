Алина Загитова: «Ни в каком другом виде спорта, кроме бокса, себя не представляю»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что представляет себя только в боксе. По ее словам, она хотела бы продолжить свои выступления в боксе.

«В каком виде спорта себя представляю? Пока я не задумывалась. Очень хотелось бы и дальше пробовать себя в боксе. Такая идея у меня созревала, и после отпуска я стала заниматься боксом. И ни в каком другом виде спорта себя сейчас не представляю.

Даже есть такие тренировки по боксу у хоккеистов, это им помогает в хоккее. И в фигурном катании это помогает, потому что держать в форме себя сложно. А в боксе работают все группы мышц, и дыхательная система, и сердечно-сосудистая. Вот поэтому я и пошла в бокс, чтобы поддерживать свой тонус фигуристки», — приводит слова фигуристки корреспондент «Татар-информа».

Алина Загитова посетила Всемирный конгресс татар и «Игры дружбы», которые в эти дни проходят в Казани. Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью фигуристки.